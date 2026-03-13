Benin Web TV
Côte d’Ivoire : décès de Guillaume Houphouët-Boigny, fils de Félix Houphouët-Boigny

Guillaume Houphouët-Boigny, fils de l’ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, est décédé le jeudi 12 mars 2026 à l’âge de 89 ans.

Quatrième et dernier fils du premier chef d’État de la Côte d’Ivoire indépendante et de Kadidja Sow, il était connu pour sa grande discrétion et sa faible présence sur la scène publique.

Né en 1937, Guillaume Houphouët-Boigny a grandi dans l’ombre de la figure historique de son père. Proche des affaires familiales, il avait fait le choix d’une vie loin de l’exposition médiatique, tout en poursuivant ses activités en Côte d’Ivoire.

Sur le plan privé, il épouse en 1965 à Neuilly, en France, Christiane Hervé-Dupenher, nièce de l’ancien président togolais Nicolas Grunitzky. De leur union naîtront quatre enfants : Cécile, Jérôme, David et Anouk-Faitaï.

Dans l’histoire familiale, une anecdote rappelle que l’immeuble JECEDA, à Abidjan, tire son nom des premières lettres des prénoms des trois premiers enfants du couple : Jérôme, Cécile et David.

Avec sa disparition, c’est une page de l’histoire de la famille de Félix Houphouët-Boigny qui se tourne, marquant la perte du dernier fils du père de la Nation ivoirienne.

