Côte d’ivoire: Décès d’Angelo Dogba, icône du rap ivoirien vivant aux États-Unis

Mauvaise nouvelle pour les fans du rap ivoire. Le rappeur Angelo Dogba, figure emblématique du rap ivoire est décédé aux Etats-Unis où il réside depuis fort longtemps.

Encore un coup dur pour le monde du rap game ivoirien. Après le décès de MC Claver, le rappeur Akou Ange Romain, connu populairement sous le nom d’Angelo Dogba s’en est allé. Tel un coup de massue, la triste nouvelle est tombée dans la journée de ce mercredi 25 janvier 2022.

Ancien membre du groupe Junior and The Crazy B, Angelo Dogba faisaient partie sans doute du cercle restreint de ceux qui ont révélé le rap ivoire à l’échelle internationale. Même si les circonstances de sa mort restent encore floues pour l’heure, la nouvelle plonge déjà les internautes dans une extrême affliction. Les proches, amis et fans n’ont pas hésité à rendre un vibrant hommage au rappeur qui vivait aux Etats-Unis depuis des années.

« Angelo Dogba Mon frère Je ne Comprends pas… J’espère me tromper mais hélas ….Repose en paix vaillant guerrier Dogba!!!! Je n’y crois toujours pas!!! Je n’avais pas pleuré depuis des années c’est fait hélas », peut-on lire sur la page Facebook de Serge Doh, un proche de l’artiste.