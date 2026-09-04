Côte d’Ivoire : la junior australienne Dalaroo lance sa première campagne de forage aurifère à Bondoukou

La junior minière australienne Dalaroo Metals Limited a annoncé, jeudi 3 septembre 2026, le lancement de sa première campagne de forage sur son projet aurifère de Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d’Ivoire. L’opération s’inscrit dans une dynamique d’investissement minier sans précédent pour le pays, devenu en 2025 la première destination africaine pour l’exploration minière.

Le programme, financé par une levée de fonds de 2,5 millions de dollars australiens (environ 1,8 million de dollars américains) réalisée en août 2026, prévoit environ 12 000 mètres de forage à circulation inverse répartis en deux phases. La première, actuellement en cours, porte sur 4 200 mètres ; une seconde phase de 7 800 mètres supplémentaires est envisagée sous réserve des premiers résultats.

Les forages ciblent trois zones identifiées sur le permis, baptisées Wilfried, Mag et Ali. Selon les informations communiquées par la société, la première phase devrait s’achever deux à quatre semaines après l’annonce, avec des résultats d’analyse attendus dès le début du quatrième trimestre 2026.

Le projet Bondoukou se situe à proximité immédiate du futur site aurifère Assafou, que développe le groupe canadien Endeavour Mining, un voisinage que Dalaroo présente comme un atout pour la suite de son exploration.

Une Côte d’Ivoire en tête des investissements miniers africains

Selon les données de S&P Global Market Intelligence, la Côte d’Ivoire a attiré 186 millions de dollars d’investissements dans l’exploration minière en 2025, la plaçant au premier rang des destinations africaines en la matière. Cette dynamique est particulièrement marquée dans le secteur aurifère, portée par des cours de l’or élevés et l’arrivée de nombreuses sociétés juniors sur le territoire ivoirien.

Bondoukou n’est pas le seul projet de Dalaroo Metals dans le pays. La société australienne, cotée à la Bourse australienne sous le code ASX : DAL, conduit également depuis 2025 des travaux d’exploration sur le projet aurifère de Bongouanou, dans le centre-est ivoirien.

Le budget total alloué à la campagne de Bondoukou n’a pas été précisé par la société à ce stade. Dalaroo Metals doit communiquer les résultats des premiers échantillons dans les prochains mois, une étape qui déterminera l’ampleur du programme de forage complémentaire sur le site.