Côte d’Ivoire-CEPE: les résultats de la session de juin 2023 dévoilés

Les candidats ivoiriens au Certificat d’Etudes Primaires et Elémentaires (CEPE) sont désormais fixés sur leur sort. Les résultats sont déjà dévoilés. Et selon Mariam Dosso Nimaga, directrice des Examens et Concours du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, au cours d’une conférence de presse, ce mardi 20 juin 2023, le taux de réussite s’élève à 71,28 %.

Sur donc les 638 171 candidats ayant composé, 454 886 candidats sont déclarés admis dont 321 865 filles.

Ce taux de 71,28 % est en hausse de 6,5 par rapport à la session 2022 où l’on enregistrait 64,76 %. En 2021, le taux de réussite était de 52,51 %.

Par ailleurs, les candidats, peuvent consulter leur résultat en ligne sur http://www.men-deco.org.

