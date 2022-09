Côte d’Ivoire: ce qu’il faut savoir sur Deborah Blaka, la fille qui fait le buzz au cam Tchin-Tchin

Une jeune femme identifiée sous le nom de Deborah Blaka fait le chou gras des réseaux sociaux depuis son apparition au tournoi Tchin-Tchin initié par l’influenceur Jonathan Morrison. Mais qui est cette femme dont le look fait jaser la toile ?

Démarré depuis le 13 août dernier, le tournoi Tchin-Tchin du jeune entrepreneur Ivoirien Jonathan Morrison a retenu davantage l’attention des internautes depuis ce week-end à cause d’une fille identifiée sous le nom de Deborah Blaka. Cette jeune femme dont les images font le chou gras des réseaux sociaux, a réussi à faire sensation auprès des internautes grâce à son look.

Vêtue d’un collant rouge et d’un haut décolleté de couleur blanche, Déborah Blaka a conquis tout le monde lors de son passage au terrain d’Adjamé. Avec ses cheveux coiffés comme un homme, la jeune femme n’est pas passée inaperçue aux yeux de ceux qui étaient présents à cet évènement.

Très vite, les images de la jeune femme au teint naturel se sont retrouvées sur la toile et ont suscité une avalanche de réactions dont celle de l’artiste et président du Syndicat Suspect 95, qui n’a pas tari d’éloge envers cette femme.

Selon les informations, Deborah Blaka de nationalité Ivoirienne est une commerçante spécialisée dans la vente des articles de femmes notamment les robes, sacs à main, chaussures et autres.

Interrogée sur la raison pour laquelle elle a opté pour ce look, la jeune femme a clairement indiqué, qu’elle reste attaché aux valeurs africaines. « J’ai opté pour les cheveux courts parce que je me trouve belle ainsi. J’ai également un coup de cœur pour la peau noire. J’aime la simplicité« , a-t-elle répondu.

Très amoureuse du sport, Déborah ne s’attendait pas en effet à voir ses images faire autant du bruit sur les réseaux sociaux lorsqu’elle se rendait au terrain d’Adjamé ce week-end. Vivement, on espère que ce look de Déborah Blaka servira d’exemple à d’autres femmes qui continuent de croire que la beauté de la femme se trouve dans les ornements et les tresses extravagantes.