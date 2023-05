Côte d’ivoire: ce geste de Kadhy Touré envers une jeune orpheline fait fondre la toile

- Publicité-

Après son récent séjour à Cotonou au Bénin dans le cadre de la promotion de son film, Kadhy Touré continue de faire parler d’elle. La célèbre animatrice ivoirienne vient de redonner de l’espoir à une jeune femme orpheline qui avait perdu le gout de la vie.

Lors du récent numéro de son l’émission « les femmes d’ici », Kadhy Touré a reçu une invitée particulière, une jeune orpheline qui a perdu goût à la vie depuis la mort de sa mère. Mariée et mère de deux enfants, cette dernière ne se sentait plus la force de prendre soin d’elle et de faire des efforts pour son mari, mettant ainsi son foyer en péril.

Après lui avoir prodigué des conseils avisés, Kadhy Touré a décidé de prendre en charge cette jeune femme et de lui offrir un relooking complet, en la confiant à des spécialistes de la beauté. Elle a également promis de la suivre pour lui redonner confiance en elle et lui redonner le sourire.

Le geste de Kadhy Touré a été largement salué sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont exprimé leur émotion et leur admiration pour cette animatrice qui sait donner de son temps et de son amour aux plus démunis.

En ces temps difficiles, où la vie peut sembler parfois bien cruelle, il est bon de savoir qu’il existe encore des personnes comme Kadhy Touré, prêtes à tendre la main et à donner de l’espoir à ceux qui en ont besoin. Sa générosité et sa bienveillance font d’elle un modèle à suivre, et son geste envers cette jeune orpheline restera à jamais gravé dans les mémoires.

