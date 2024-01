Côte d’Ivoire – CAN 2023: des jours chômés exceptionnellement aux collégiens et lycéens

- Publicité-

Pas de congés liés à l’organisation de la CAN pour les aux collégiens et lycéens ivoiriens. Par contre, les apprenants de la Nation organisatrice seront bien exemptés de cours à chaque fois que les Éléphants fouleront la pelouse.

Il y a quelques jours, des rumeurs avaient fait état de congés aux élèves en Côte d’Ivoire, liés à l’organisation de la CAN. Mais selon le ministre de la Communication Amadou Coulibaly lors du dernier Conseil des ministres ivoirien, « Il n’y a pas de congés liés à l’organisation de la CAN ».

Selon le ministre, « l’aménagement (qui) a été fait » permettra « aux élèves de soutenir leur équipe, chaque jour que la Côte d’Ivoire joue ». « Ça sera juste ce jour-là. Il n’y aura pas de congés pendant un mois », a insisté le ministre. Ainsi, les élèves seront bien exemptés de cours à chaque fois que les Éléphants fouleront la pelouse du stade d’Ébimpé, au nord de la ville.

Par contre, pour l’enseignement professionnel, des élèves seront mis en stage tout au long de la compétition. Concernant l’enseignement technique et professionnel, « les élèves seront mis en stage, dans les restaurants, dans les réceptifs hôtelier », indique le ministre de la Communication, justifiant ce choix par la « forte demande » de personnel pendant la CAN. Faut-il préciser que ls 5 jours des congés de février et les 2 jours retirés des congés de Toussaint, sont compris dans les 7 journées de match.