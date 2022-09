Côte d’Ivoire – CAM Tchin-Tchin : après avoir échappé à la prison, Dezy Dokui donne de la voix

Selon la presse ivoirienne, après avoir passé quelques heures en détention, Désirée Dolores Gouledei, alias Dezy Dokui, a recouvré sa liberté, depuis l’après-midi de la journée d’hier, marid 27 septembre 2022. Après avoir, probablement, échappé à une peine de prison, la danseuse de 32 ans a donné de la voix, manifestant sa reconnaissance d’avoir appris de son « erreur ».

Dezy Dokui est libre de ses mouvements, depuis hier, mardi 27 septembre 2022, apprend-on des médias ivoiriens. Selon les informations, suite à son arrestation, pour « outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions et acte impudique », consécutive à sa danse érotique, devant un policier dans l’exercice de ses fonctions, l’influeuceuse ivoirienne à la courbe généreuse peut pousser un soupir de soulagement.

« MERCI, l’erreur nous enseigne »

Alors que la vidéo de la scène continue de faire la ronde des réseaux sociaux, le nom de la jeune femme est sur toutes les lèvres. Suite à sa libération, évitant, de facto, la case prison, la jeune femme a brisé le silence, à la faveur d’une vidéo qu’elle a partagée avec sa communauté.

En effet, via cette publication Facebook, la danseuse a affiché ses regrets, et adressé ses remerciements à qui de droit. « MERCI au Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. MERCI à Monsieur le Procureur de la République. MERCI à la Direction Générale de la Police Nationale. MERCI à tous pour votre soutien, l’erreur nous enseigne. », a-t-elle laissé lire.

L’incident, faut-il le rappeler, s’est produit, le dimanche 25 septembre dernier, lors de la finale du CAM Tchin-Tchin, au Palais des Sports de Treichville.