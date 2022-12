Côte d’Ivoire: bonne nouvelle pour l’animateur et humoriste Willy Dumbo

Classé désormais dans le cercle restreint des animateurs les plus en vogue en Afrique, Willy Dumbo vient d’ajouter une nouvelle distinction à son riche et lourd palmarès. L’animateur a remporté le trophée du meilleur humoriste de l’Année aux Awards du Rire Africain à Niamey.

Considéré comme l’un des animateurs les plus polyvalents de sa génération, Willy Dumbo a réussi à associer l’humour et animation télé et radio afin de se faire démarquer du lot. Très talentueux, l’animateur de l’émission « Willy à Midi sur Life Tv, et l’émission « Willy à la descente » de Life Radio a raflé ce week-end le convoité et prestigieux prix du meilleur humoriste de l’année devant un jury composé des vétérans de l’humour africain à Niamey.

L’information a été annoncée par l’humoriste ivoirien lui-même dans une publication sur ses réseaux sociaux. Très heureux d’avoir été honoré lors de cette deuxième édition qui s’est déroulée à Niamey au Niger, Emmanuel Wilfried Missinhou de son vrai nom a remercié ses fans et tous ceux qui ne cessent de le soutenir.

Pour rappel, les Awards du Rire Africain récompensent chaque année les meilleurs humoristes du continent. Lors de cette cérémonie de distinction, qui est à sa deuxième édition, des récompenses sont décernées aux meilleurs humoristes africains et à leurs productions.