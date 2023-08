Côte d’Ivoire: bonne nouvelle pour Deborah Blaka

Avec un style qui n’a laissé personne indifférente, Déborah Blaka a fait sensation au « CAM Tchin-Tchin 2022 ». La jeune fille est désormais une personnalité publique et a été choisie pour représenter la Côte d’Ivoire à Miss Tourism Africa au Nigeria.

Lors de la 1ʳᵉ édition du tournoi appelé « CAM Tchin-Tchinn », Déborah Blaka a retenu l’attention du public et des utilisateurs des réseaux sociaux. Alors qu’elle était vêtue d’un collant rouge et d’un haut décolleté de couleur blanche avec une tête rasée comme un homme, tous les regards se sont braqués sur elle à son passage.

Sur sa page Facebook, la belle Déborah Blaka a annoncé une bonne nouvelle aux Ivoiriens ce mercredi 9 août 2023. ‘’Hello peuple de Côte d’Ivoire. C’est avec une immense joie que je me dévoile à vous à travers ce post qui marque pour moi le début de l’aventure Miss Tourism Africa. Je suis tellement heureuse de faire partie des finalistes du concours… Je représenterai la Côte d’Ivoire au soir de la finale qui se tiendra le 1er octobre au Nigeria. Je suis très heureuse de débuter avec vous cette aventure Miss Tourism Africa 2023 qui s’annonce passionnante. Je suis prête à vous éblouir et donner le meilleur de moi. Je ne pourrai y arriver sans votre soutien, mes très chers. Merci et que Dieu soit avec nous’’, a-t-elle écrit.

Notons que Miss Tourism Africa est un concours de beauté qui valorise la promotion du tourisme. De plus, les Africains du monde entier se réunissent à cet évènement pour célébrer les merveilles du continent.

