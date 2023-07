Côte d’Ivoire – BAC 2023 : voici la date de proclamation des résultats

- Publicité-

Après les corrections du BAC 2023 en Côte d’Ivoire qui ont pris fin le vendredi 14 juillet, la délibération pour les résultats du brevet est prévue pour le 24 juillet, selon la directrice de la DECO.

Après le tollé créé par l’annonce des résultats du BEPC, c’est désormais autour des candidats au BAC 2023 en Côte d’Ivoire. Avec la fin des épreuves, certains candidats se demandent déjà quand leurs résultats seront disponibles.

Heureusement, l’attente ne devrait pas être longue. Selon les informations communiquées par nos confrères d’Emploi Stage, la Direction des examens et concours a prévu un calendrier à cet effet. Selon le programme du ministère de l’Éducation nationale, les résultats seront proclamés le 25 juillet.

- Publicité-

De plus, la directrice des examens et concours annoncera les résultats dans la matinée du 24 juillet. Il est important de souligner que les résultats du BAC 2023 seront disponibles sur le site officiel de la Direction des Examens et Concours de Côte d’Ivoire.

À ces épreuves écrites du baccalauréat session 2023, avaient pris part 346.910 candidats dont 164 830 filles et 182 080 garçons dans 551 centres sur l’ensemble du territoire national. Rappelons que pour la session 2022 du Baccalauréat, 98 464 candidats avaient été déclarés admis sur 319 847 effectivement présents dans les centres, soit un taux national d’admission de 30,78% contre 29,24% en 2021.