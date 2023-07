Côte d’Ivoire – BAC 2023 : un enseignant surpris en train de communiquer les sujets à une candidate

- Publicité-

En Côte d’Ivoire, un enseignant et une candidate au bac 2023 à Bouna ont été arrêtés, rapporte l’agence de presse ivoirienne, le jeudi 6 juillet 2023.

Un incident survenu le jeudi 6 juillet 2023 à Bouna a révélé une tentative d’escroquerie à l’inscription impliquant une candidate de série D de 20 ans et son complice, un enseignant de 31 ans. Les deux personnes ont été interpellées sur place et font désormais l’objet d’une enquête approfondie.

La candidate, qui a passé l’examen au lycée moderne de Bouna, a été, comme tous les autres candidats, soumis à une perquisition à l’entrée du centre de composition. Malgré cela, elle a réussi à faire entrer son téléphone portable dans la salle d’examen. C’est là qu’intervient le professeur complice.

Le complice de cette dernière se cachait dans les buissons épais derrière la clôture de l’école. De là, il a communiqué avec la candidate via son téléphone, lui envoyant des séquences de tests de physique et de chimie corrigées. Cette méthode frauduleuse visait manifestement à procurer à la candidate un avantage indu en lui fournissant les réponses aux questions de l’examen.

Cependant, la chance n’était pas du côté des fraudeurs ce jour-là. Un policier en civil chargé de la sécurité autour de l’école a repéré l’enseignant caché dans les buissons et s’est vite rendu compte qu’il était impliqué dans une tentative de fraude. Le policier est intervenu immédiatement et a arrêté le complice sur-le-champ.

L’événement a provoqué une grande consternation parmi la communauté éducative et les autorités locales. La tricherie aux examens est un problème grave qui sape la crédibilité du système éducatif et porte atteinte à l’égalité des chances entre les candidats. Les mesures de sécurité mises en place pour prévenir ces fraudes sont susceptibles d’être renforcées à l’avenir pour garantir l’intégrité des chèques et décourager toute tentative de fraude.

