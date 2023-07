Côte d’Ivoire – BAC 2023 : un candidat retrouvé mort

- Publicité-

Un candidat qui avait participé aux examens du baccalauréat 2023 est décédé après une brève maladie dans la ville de Zuénoula, située dans la région de la Marahoué en Côte d’Ivoire, le 19 juillet 2023.

Selon Media.ci qui rapporte l’information, la communauté scolaire de la ville de Zuénoula, située à 363,7 kilomètres d’Abidjan et dans le centre-ouest du pays, est dans un état de tristesse et de deuil profond suite à la mort tragique de Silué Aboulaye.

En effet, le jeune candidat, âgé de 23 ans et inscrit en Terminale A1 au collège moderne de Zuénoula, a perdu la vie dans des circonstances brusques à seulement 3 jours de la proclamation des résultats du bac.

En réponse à cette nouvelle déchirante, les enseignants, les camarades de classe et autres membres du personnel de l’école ont exprimé leur profonde tristesse et leurs condoléances à la famille endeuillée. Pour l’heure, la cause du mal qui a emporté le jeune élève n’a pas été révélée.