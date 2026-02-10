Côte d’Ivoire : ASSUR’Nature, randonnée pour la santé organisée par Ascoma à Abidjan

Le 8 février, au Parc national du Banco à Abidjan, ASCOMA a transformé la traditionnelle marche pour la santé de l’assemblée générale de la FANAF en ASSUR’Nature, une randonnée mêlant enjeux sanitaires et environnementaux, à l’occasion du cinquantenaire de la Fédération des sociétés d’assurances de droit national africaines.

Conçue pour être accessible au plus grand nombre, ASSUR’Nature a rassemblé des professionnels du secteur, des assurés et des participants invités autour d’un parcours de 3,5 km ponctué d’exercices physiques et de loisirs. La matinée a alterné étirements, tirs à l’arc, épreuves de traction à la corde et une partie de football, dans un souci affiché de convivialité et de cohésion entre acteurs assurantiels.

Les organisateurs ont présenté la marche comme un vecteur de santé publique : loin de se limiter à la seule indemnisation des sinistres, la démarche vise à rappeler l’importance de la prévention et des habitudes de vie équilibrées. La promotion de la marche comme pratique régulière s’inscrit ainsi dans une logique de bien-être partagée entre assureurs, employés et assurés.

Une initiative portée par ASCOMA pour fédérer la communauté assurantielle

À l’origine de l’initiative, ASCOMA, reconnu pour ses activités de conseil et de courtage en assurance à l’échelle africaine, a voulu donner une nouvelle identité à cet événement traditionnel. Le choix du Parc national du Banco, espace naturel protégé, renforce la dimension environnementale revendiquée par les organisateurs pour cette édition 2026 célébrant les cinquante ans de la FANAF.

Les responsables d’ASCOMA ont indiqué que l’objectif est de pérenniser des rendez-vous fédérateurs au sein de la FANAF tout en s’adaptant aux préoccupations contemporaines des acteurs du secteur. L’initiative se veut à la fois un temps de rencontre professionnel et un moment de sensibilisation aux pratiques favorables à la santé.

Sur le plan opérationnel, ASCOMA affirme accompagner quotidiennement une clientèle diversifiée — PME, grandes entreprises internationales, organismes publics et particuliers — dans l’anticipation et la gestion de leurs risques. Le groupe s’appuie sur un réseau local de partenaires et sur l’appui d’un groupe international pour proposer des solutions de protection des biens et des personnes.

