Côte d’Ivoire: A’Salfo s’attire la foudre des internautes suite à une publication

Asalfo, le lead principal du groupe Magic System est au cœur d’une vive polémique sur la toile, suite à une publication sur son compte Twitter.

Depuis quelques heures, le lead principal du groupe de Zouglou, Traoré Salif, connu plus sous le pseudonyme A’Salfo s’est attiré la foudre des internautes sur la toile. En effet, à travers une publication sur son compte Twitter, il a partagé un classement du Fond Monétaire International (FMI). Et à en croire ce classement, la Côte d’Ivoire est le premier pays d’Afrique Francophone à faire son entrée dans le top 10 des pays les plus riches de l’Afrique.

L’enfant d’Anoumabo a également profité de l’occasion pour exprimer sa fierté, face à cette montée fulgurante de sa patrie. Cependant, cette publication du meneur du quatuor de Zouglou n’a visiblement pas plu aux internautes. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas hésité à le faire savoir.

Les commentaires en témoignent d’ailleurs : « Quand tu regardes Anoumabo, il y a quoi qui te montre que les gens sont riches. Va faire un tour à Yopougon ou Adjamé et viens confirmer que la population vit à l’aise. Il n’y a aucune fierté à brandir ces statistiques bidon quand on voit la misère des populations », « FMI, Banque mondiale, ONU et j’en passe, c’est du grand n’importe quoi, tout ça pour émouvoir des écervelées et surtout récompenser un de leur meilleur élève qui a multiplié par dix notre dette, on leur doit à vie maintenant, donc ne vous réjouissez pas trop vite », « Quand tu finis de faire le griot, va à Séguéla prendre l’avis de tes parents, parce que chez nous à Ferké on n’a pas encore senti cette richesse », pouvait-on lire.

Par ailleurs, pour l’heure, le mari de Moya est resté muet face aux attaques.