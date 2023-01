Côte d’Ivoire: arrestation du chanteur Molare pour port d’arme (vidéo)

L’artiste chanteur ivoirien Molare a été interpelé ce lundi 30 janvier 2023 pour détention d’arme à feu en public.

Dimanche dernier, Molare s’est affiché avec une arme à feu aux côtés de l’homme d’affaire malien Roi 12 12. Après les indignations sur les réseaux sociaux l’artiste a été interpelé ce lundi. Son arrestation a été annoncée par Police Secours sur sa page Facebook.

Mais plus de peur que de mal, c’était une procédure normale et Molare n’a pas été gardé par la police. « Comme tous les citoyens, je me suis plié à une procédure normale pour qu’on comprenne que la Côte d’Ivoire est un pays de droit », a expliqué Molare.

Pour lui, les gens se posent des questions et il fallait absolument qu’il réponde de son acte. « Il y a une procédure normale qui a été suivie et j’ai vu que la police de mon pays est professionnelle. Ils ont posé des questions, ils ont demandé comment ça se passait, comment ça s’est fait que j’ai une arme. Ils ont constaté que ce n’est pas une arme létale », a-t-il confié dans une vidéo en direct.

En effet, en Côte d’Ivoire, au lendemain de la crise post-électorale en 2012, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, prétextant la circulation de trop d’armes à feu, a, par arrêté, annulé tous les permis de port d’arme en cours de validité et suspendu la délivrance de nouveaux permis.

À cette occasion, il a été décidé que chaque détenteur d’arme bénéficiaire d’un permis de port d’armes, devrait déposer son arme et son permis au service des armes et munitions de la DST. Vu qu’aucun arrêté n’a rapporté ledit arrêté, il convient de dire clairement que tous les détenteurs d’arme sont en infraction. Car aucun permis ne peut être considéré valable en Côte d’Ivoire.