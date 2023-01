Côte d’ivoire: Après les menaces de Makosso, Fior 2 Bior demande pardon à Claire Bahi

Après avoir tenu des propos rabaissants et insultants à l’endroit de Claire Bahi, Fior 2 Bior a finalement repris son esprit. Le rappeur a décidé finalement de présenter ses excuses à l’ancienne première dame du coupé-décalé, devenue désormais pasteur-évangéliste.

Dans une récente vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’auteur du titre « Gnonmi et lait » s’en est ouvertement pris à Claire à Bahi. « Tu penses que Dieu est tchêpo. Tu fais les bêtises dans le noir, tu vas te lever un matin et tu vas dire que j’ai donné ma vie à Dieu. Claire Bahi avec tout ton petit cui… tu as remué. C’est maintenant tu vas venir donner ça à Dieu. Tout le remuement de cui, tout ton petit cui que t’a remué pendant combien d’années. Vous pensez que Dieu est trop votre camarade quoi! C’est nous même les vrais enfants de Dieu », a lancé l’artiste.

Très vite, ces propos du jeune rappeur ont suscité une avalanche de réactions dont celle du général Makosso. Choqué, le controversé a fait une vidéo dans laquelle il a dit ses quatre vérités au jeune artiste avant de lui faire une mise en garde. Le frère aîné de Lolo beauté a recommandé à Fior 2 Bior de ne plus jamais tenir de tels propos envers Claire Bahi. « Il ne faut pas donner raison à ceux qui disent que tu as mis ton nom dans ‘’zamou’’ raison pour laquelle tu deviens fou. Plus jamais tu ne vas parler comme ça à Claire Bahi’’, avait lancé Makosso.

Mais tout porte à croire que ce conseil du général Makosso n’est pas tombé dans les oreilles d’un sourd. En effet, Fior de Bior s’est rendu chez la pasteur ce lundi pour lui présenter ses excuses.

De son côté, Claire Bahi a accepté les excuses de son jeune frère avant de lui prodiguer quelques conseils. « Reste humble et respectueux afin d’être toujours grand dans ce que tu fais. Les buzz, c’est bien. Mais sachez à qui vous le faites. Je suis contente du travail que vous faites que le Seigneur soit avec vous. Merci au général Makosso de m’avoir défendu. Je vous aime », a indiqué la chantre Claire Bahi.