Côte d’Ivoire : après Emma Lohoues, Emmanuelle Keita débarque aussi à la télé

La femme d’affaire et influenceuse ivoirienne Emmanuelle Keita s’apprête aussi à passer devant les caméras en tant qu’animatrice. Elle a rendu l’information publique à travers une publication sur ses réseaux sociaux.

L’ivoirienne Emmanuelle Keita a désormais plusieurs cordes à son arc. De directrice artistique, passant par égérie de marque, influenceuse, cheffe d’entreprise, l’ancienne actrice de la célèbre série africaine Class’A sera bientôt devant les caméras, en tant qu’animatrice à l’instar de ses collègues Hamond Chic et Emma Lohoues.

En effet, quelques jours après son retour en Côte d’Ivoire, elle a fait l’annonce sur ses différents canaux de communication. « Tic tac Tic tac !! Plus que quelques jours pour l’annonce officielle de ma nouvelle Émission TV … et sa Chaîne …A votre avis, quelle sera la thématique principale de cette Émission ? », a écrit Emmanuelle Keita avec un brin de mystère.

Cette publication a rapidement suscité une vague de réactions de la EKLand (communauté des fans d’Emmanuelle Keita). Très contents, les internautes lui ont adressé leurs vives félicitations.

Pour rappel, le courant ne passe plus entre Emma Lohoues et Emmanuelle Keita. Au cours d’une interview, accordée à Actupeople, l’ex fiancée de Peter 007 a clairement fait savoir de ne plus la comparer à sa collègue Emma Lolo. « Ça ne m’intéresse pas de parler de cette comparaison que les fans font entre moi et Emma Lohoues. Je ne veux pas qu’on cite le nom des personnes que je ne fréquente pas dans mes interviews. C’est une guerre froide entre les fans. Donc il faut poser la question aux fans. Moi ça ne m’intéresse pas. Je n’ai pas envie de parler de cette dame », a lancé l’ancienne compagne de Peter 007.