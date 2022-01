Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara toujours éligible pour la présidentielle de 2025

Le président Ouattara a été élu en 2020 pour un nouveau mandat à la tête de la Côte d’Ivoire après avoir effectué deux mandats consécutifs à ce poste. La constitution du pays a été révisé avant 2020 et lors de sa candidature in expliquait qu’il en avait le droit et que la constitution lui permettait d’effectuer deux nouveaux mandats en tant que président de la Côte d’Ivoire.

