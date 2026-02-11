Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara gracie le député malien Mamadou Hawa Gassama

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a accordé une grâce présidentielle au député malien Mamadou Hawa Gassama.

Membre du Conseil national de transition (CNT) du Mali, Mamadou Hawa Gassama avait été condamné fin janvier par le tribunal de première instance d’Abidjan à trois ans de prison ferme pour « offense » au chef de l’État ivoirien.

Cette condamnation faisait suite à des propos jugés injurieux, diffusés sur les réseaux sociaux, dans lesquels l’élu malien critiquait la politique et la personne du président Alassane Ouattara.

Le tribunal lui avait également infligé une amende de cinq millions de francs CFA ainsi qu’une interdiction de séjour sur le territoire ivoirien à l’issue de sa peine.

Interpellé en juillet 2025 lors d’un séjour privé à Abidjan, Mamadou Hawa Gassama avait passé plus de six mois en détention à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA).

Sa libération intervient moins de deux semaines après sa condamnation, à la suite de la signature d’un décret de grâce par le chef de l’État ivoirien.

Cette mesure, qualifiée de geste de clémence par la défense du député malien, met un terme à un dossier judiciaire qui a retenu l’attention des milieux politiques et diplomatiques dans la sous-région.

Elle intervient dans un contexte de relations parfois tendues entre le Mali et la Côte d’Ivoire, marquées ces dernières années par des divergences politiques liées aux processus de transition et à la gouvernance régionale.