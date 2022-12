Côte d’ivoire: Aïcha Koné révèle ce qu’elle a fait des millions que lui a offert le président Houphouët

Véritable icône de la musique ivoirienne, Aïcha Koné ne manque jamais l’occasion de faire parler d’elle. Après avoir réagi aux différents sujets d’actualité, la diva ivoirienne vient de faire une grosse confidence sur le père de l’indépendance ivoirienne Félix Houphouët-Boigny.

Figure de proue de la musique ivoirienne, Aïcha Koné a réussi à marquer de son empreinte la musique ivoirienne voire africaine. Révélée à la nation dans les années 70 avec ses chansons de paix, de réconciliation et du rayonnement culturel, la diva qui a célébré cette année ses 45 ans de carrière, a eu la chance de côtoyer plusieurs personnalités dont notamment l’ancien président Félix Houphouët-Boigny dont elle garde toujours certains souvenirs.

Dans une récente entrevue avec nos confrères de Média prime, la seule chanteuse ivoirienne qui détient 2 disques d’or et plus de 45 prix et trophées nationaux et internationaux a évoqué sans filtres ce qu’elle a retenu de l’homme d’État ivoirien.

»Le président Félix Houphouët-Boigny, un homme de paix, le père de la nation ivoirienne. C’était un homme de culture. Il aimait beaucoup les artistes. Il était très proche de nous. Je faisais partie des artistes qui étaient régulièrement invités lors des galas à Yamoussoukro, à l’occasion des sommets des chefs d’Etat. Avec le président Houphouët-Boigny, c’était des millions comme cachets en fonction du nombre de chansons », a-t-elle indiqué.

Interrogée sur ce qu’elle a pu réaliser avec ses millions, la diva ivoirienne a révélé avoir investi dans l’immobilier grâce à sa mère. « Chaque fois que je revenais à la maison après un gala, ma mère se rendait à mon domicile. Elle me réclamait mon cachet. Elle se servait . Elle me remettait le reste. À chaque fois, c’était comme ça…Un matin, ma mère arriva chez moi. Elle me demande de la suivre. Elle m’emmena à Yopougon, Anyama, Adjamé au quartier Chicanes. Maman me montra des maisons, me disant : Ces maisons t’appartiennent. C’est avec ton argent que je prenais que j’ai fait tout ça pour toi ». J’étais étonnée de ce que maman a pu réaliser pour moi avec les millions du président Houphouët« , a raconté l’icône de la musique.

Selon Aïcha Koné, c’est sa mère qui lui a très tôt appris à investir dans l’immobilier, ce qu’elle ne regrette pas du tout aujourd’hui. « Elle m’a donc donné ce goût d’investir dans l’immobilier avec les millions du président Felix Houphouët-Boigny. J’ai donc continué sur cette lancée », a-t-elle révélé.