Côte d’Ivoire: Aïcha Koné plaide auprès du président Ouattara pour la libération de Peter 007

Arrêté au lendemain de son passage sur l’émission Allo Caviar de Life Tv, Peter 007 a été déposé en prison pour ses propos irrévérencieux envers le Président de la République Alassane Ouattara. En attendant la date de son procès, la chanteuse Aicha Koné vient d’implorer le pardon du président pour la libération de l’activiste.

Peter 007 n’est plus libre de ses mouvements. De passage à Abidjan il y a quelques jours sur invitation de Fabrice Sawegnon, pour participer à l’émission Allô Caviar d’Hamond Chic, l’activiste résidant à Paris et proche de Guillaume Soro a été arrêté et placé en détention pour avoir tenu des propos qui portent atteinte à la sûreté de l’Etat.

Depuis l’éclatement de cette affaire d’arrestation de Peter 007, les réactions ne cessent d’affluer. Après les messages de certaines personnalités de la diaspora, c’est le tour de la chanteuse Aicha Koné d’implorer la clémence des autorités notamment du président Alassane Ouattara pour la libération de l’ex fiancé de l’influenceuse Emmanuelle Keita.

« Mon message d’aujourd’hui s’adresse au président Alassane Ouattara…mon président ces derniers temps je vois l’image d’un jeune qui circule sur la toile 007 Peter, je viens plaider pour sa cause parce que s’il a accepté de venir faire une émission a Abidjan, c’est qu’on lui avait garanti une certaine assurance, qu’il n’avait pas à craindre parce que nous sommes en réconciliation…effectivement j’ai vu l’image de Peter qui a proféré un langage pas polis, pas respectueux j’ai pas apprécié parce qu’un grand a droit au respect mais il faut aussi que ce grand sache dans quel contexte ça s’est passé. Je crois qu’il y a un bon moment…« , a lancé la diva de la musique dans une chanson qu’elle a fredonné ce jeudi.

Pour rappel, ce message très compatissant de la diva Aicha Koné intervient suite à la sortie des parents de l’activiste mis en cause. Dans une vidéo qui circule abondamment sur les réseaux sociaux, l’on peut voir le père et la mère de Peter 007 se mettre à genoux pour implorer la clémence du chef de l’État. Reste à savoir si ces nombreux appels à l’endroit du Chef de l’Etat vont jouer un rôle dans le sort réservé à l’activiste qui n’a probablement aucune chance de libération selon son avocat.