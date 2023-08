Côte d’Ivoire – Affaire un faux prêtre arrêté à Yopougon : le curé de la paroisse menacé

- Publicité-

Depuis le samedi 19 août 2023, une circonstance inhabituelle s’est produite dans une paroisse de Yopougon lors d’une cérémonie de baptême d’un bébé, ce qui a provoqué une grande agitation dans la ville.

Selon Fraternité Matin, un prétendu prêtre a été appréhendé pendant une messe où le bébé d’un paroissien se faisait baptiser. Avant l’arrivée de la police, le prêtre de la paroisse Sainte-Rita de Cascia à Niangon Nord a été contraint d’interrompre la cérémonie pour examiner les allégations faites par les Paroissiens. La famille qui a présenté le faux prêtre avait une grande confiance en la capacité de son évêque, au point qu’elle a proféré des menaces explicites.

Selon la famille, l’action du curé d’alerter la police ne pouvait aboutir qu’à l’humiliation de leur prêtre. » Vous l’envoyez à la police pour l’humilier. Quand vous aurez la preuve que c’est un vrai prêtre, vous devriez devant tous les paroissiens venir le blanchir et présenter vos excuses », avait-elle lancé en menaçant le curé.

De plus, un témoin vocal a rapporté lors de l’arrestation du prétendu prêtre : « Il est venu à la paroisse Sainte-Rita, se présentant au père Bioffot comme un prêtre. Il a présidé le baptême d’un enfant et a ensuite célébré une messe. Cependant, ses erreurs liturgiques ont attiré mon attention. Après la messe, j’ai discuté avec lui et il a avoué qu’il n’était pas un prêtre, mais plutôt ordonné diacre au Cameroun. »

En outre, le père François, qui avait une bonne connaissance du faux prêtre, a confirmé qu’il avait en fait suivi une partie de l’enseignement clérical, mais qu’il n’avait pas réussi à le terminer complètement. « Depuis son arrivée en Côte d’Ivoire pour les vacances, Joseph Kouadio prétend avoir été ordonné diacre au Cameroun, bien qu’il ait été remercié du séminaire à Abidjan. Les témoignages convergent pour qualifier ses actes comme invalides sur le plan liturgique. Cet incident suscite des questions sur la vigilance nécessaire dans le contexte religieux et souligne l’importance de s’assurer de l’authenticité des individus qui jouent un rôle clé dans les cérémonies religieuses. »

En ce moment, Kouamé Joseph, le soupçonné prêtre, est présent au commissariat du 17e arrondissement de Niangon. Une enquête a été ouverte pour élucider les faits et faire la lumière sur cette affaire.