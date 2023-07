Côte d’Ivoire : affaire, un capitaine oublié à la MACA sans jugement, le Procureur Koné fait des précisions

Depuis un certain temps, des informations circulent sur les réseaux sociaux et dans la presse concernant l’arrestation du « Capitaine des douanes IRIE Zamblé Etienne », qui aurait « été oublié en détention sans jugement à la MACA depuis le 30 juin 2022, suite à ses révélations ».

Dans un communiqué, Koné Braman Oumar, Procureur de la République près le Pôle pénal, économique et financier, a démenti formellement ces allégations qui ne sont pas fondées et a précisé qu’il a été signalé que le Lieutenant des Douanes Irié Bi Zamblé Etienne était sous mandat de dépôt depuis le 30 juin 2022 dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre lui pour des faits de dénonciation calomnieuse et de diffamation.

Suite à son renvoi en police correctionnelle, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’a jugé et condamné à 12 mois d’emprisonnement ferme et 100.000 FCFA d’amende, selon ce communiqué. Le Lieutenant IRIE BI Zamblé Etienne a été libéré après avoir terminé sa peine.

Selon le Procureur de la République, l’individu en question est soumis à une nouvelle information judiciaire au Pôle Pénal Économique et Financier pour des actes de faux et usage de faux commis dans un compte privé, professionnel ou bancaire sur une plainte de l’Administration des Douanes.

Selon l’information, lors de cette deuxième étape, le Lieutenant est libéré provisoirement. Koné Braman Oumar souligne que la divulgation de fausses informations est une infraction qui peut entraîner des poursuites judiciaires, ce qui oblige les médias à traiter les informations de manière professionnelle.