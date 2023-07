Côte d’Ivoire : « affaire du coq au visage de singe », le chef du village fait des confidences

- Publicité-

En Côte d’Ivoire, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux ces derniers jours montre un poulet à tête de singe découvert dans un village du département de Man.

Gueu David, le chef du village de Zélé (village situé à l’entrée de la ville de Man) et certains habitants, ont exprimé leur indignation le dimanche 9 juillet 2023 face à une vidéo devenue virale sur la toile montrant un jeune homme tenant un poulet avec un visage de singe.

Selon les informations apportées par le média ivoirien AIP, le chef Gueu David s’est réuni ce dimanche dans sa maison accompagné de son premier dignitaire et de quelques dirigeants de l’association dont le président de la jeunesse afin de livrer les faits. « ce que je voulais dire, ce sont des mensonges, ce n’est pas à Zélé ici, ce n’est pas vrai, ce n’est pas Zélé. Si c’est Zélé, c’est nous qui allons faire une déclaration avant que vous n’arriviez ici. On n’a jamais entendu qu’un poulet a pris un visage de singe à Zélé (..). Cette vidéo, c’est faux, ils ont fabriqué, ce n’est pas Zélé (…) ».

Une histoire absurde qui surprend tout le monde dans le village, surtout le chef du village. « Ils nous ont montré cette vidéo ici à Zélé à partir de 6 h 00 du matin. On s’étonne que cette vidéo porte le nom de Zélé (…). Quand un événement bizarre se produit à la maison, tout le monde court pour voir, mais tu vois, chacun vaque à ses occupations (…). Ce sont nos frères d’Abidjan qui, par contre, appellent pour demander ce qu’ils disent dans votre village… Il n’y a pas de poulet à tête de singe ici », a informé Ernest Tia, fils de Zele.

Par ailleurs, selon Sadia Eric Gueu, s’il est vrai que le village et ses environs disposent de plusieurs forêts sacrées, ils n’ont jamais rencontré une telle situation. « C’est une vidéo qui a été montée pour ternir le nom de la commune », s’est-il insurgé. On apprend que l’auteur de cette vidéo virale circulant sur les réseaux sociaux, nommé Salié, comme mentionné dans la séquence, n’est pas membre du village. « Même si Zélé est grand, mais tous les jeunes ; on se connaît au village ici. Où nous sommes arrêtés là, c’est le centre de tous les jeunes. Il n’y a pas un jeune qui va dire qu’il ne passe pas par ici avant d’aller au champ. Ce jeune, on ne le connaît pas ici. Le nom Salié qu’il a dit même, ici, on se connaît par les noms, il n’y a pas de Salié ici, et lui-même on ne le connaît pas », a ajouté M. Tia.

Par ailleurs, dans la matinée du dimanche 9 juillet 2023, toutes les tentatives pour joindre le nommé de Salié par le biais du contact qu’il a annoncé lors de la diffusion vidéo ont été infructueuses, précise la source.