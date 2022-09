Côte d’Ivoire – Affaire « Dezy Dokui twerke devant un policier » : Willy Dumbo brise le silence (vidéo)

Au milieu du Championnat africain de Maracana, dénommé CAM Tchin-Tchin, un gros scandale secoue la presse ivoirienne, depuis la finale du tournoi, initié par le jeune entrepreneur, Jonathan Morrison. Il s’agit, en fait, de la danseuse et tiktokeuse, Dezy Dokui, qui, lors de la finale, a twerké devant un policier. Alors que les médias locaux rapportent que la danseuse érotique a été arrêtée et déférée, Willy Dumbo vient de briser le silence.

Dezy Dokui

L’événement sportif, qui a mobilisé toute la population abidjanaise, pour ne pas dire tout le peuple ivoirien, c’est le Championnat africain de Maracana, dénommé CAM Tchin-Tchin, organisé par le jeune homme d’affaires, Jonathan Morrison. Débuté, le mardi 13 juillet 2022, au centre sportif ivoiro-coréen, à Abidjan, ce tournoi a connu son apothéose, dimanche 25 septembre 2022, au Palais des Sports de Treichville.

Au-delà de l’ambiance festive, qui a prévalu, lors de la clôture de ce tournoi, un fait divers est venu ternir l’image de l’événement. En effet, alors que la dernière rencontre arrivait à son terme, l’une des danseuses, qui animait la cérémonie de clôture s’est illustrée de façon scandaleuse, à en croire les propos de bon nombre d’Ivoiriens, devant un policier.

Traversant, calmement, le terrain, la danseuse et tiktokeuse, du nom de Dezy Dokui, s’est avancée vers l’agent en uniforme, avant de coller ses fesses contre le fonctionnaire de police. C’est alors que la jeune femme, à la courbe généreuse, s’est entreprise de faire une danse endiablée, digne d’un twerk, devant le policier, sans que l’agent des forces de l’ordre ait bougé d’un poil.

Cette scène a été, plus tard, l’objet de tous les commentaires sur les réseaux sociaux. La plupart des internautes ont qualifié le geste de Dezy Dokui d’atteinte à l’honneur, donc d’irrespect envers la nation ivoirienne. Aux dernières nouvelles, la danseuse érotique, qui a voulu essayer une figure torride, devant un homme en uniforme, l’a appris à ses dépens.

Au milieu de ce gros scandale, Willy Dumbo, l’animateur de Life Tv, qui a été accusé d’avoir poussé la danseuse à se trémousser contre le policier, a tenu à s’exprimer, via une vidéo. Dans sa publication, en gros, le communicateur a demandé pardon à l’agent, à sa hiérarchie et à tous les Ivoiriens, pour ce geste déplacé et irrespectueux.