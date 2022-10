Côte d’Ivoire- Affaire CMU obligatoire: Meiway tacle le président Ouattara

Meiway n’est pas resté insensible au sujet qui défraie la chronique actuellement en Côte d’Ivoire. En pleine prestation ce week-end, le chanteur Ivoirien s’est insurgé contre le projet d’imposition de la Couverture maladie universelle initié par le gouvernement d’Alassane Ouattara.

Meiway fait partie des artistes africains qui n’ont pas leur langue dans leur poche. Très actif sur les réseaux sociaux, l’artiste ne rate jamais l’occasion de dire ce qu’il pense. En pleine performance ce samedi au palais de la culture de Treichville dans le cadre de ses 60 ans, le concepteur du Zoblazo a donné son avis sur l’affaire de Couverture maladie universelle obligatoire qui divise les Ivoiriens.

« Ça fait 36 ans que j’habite en France, la Cmu là, quand tu l’as, même l’eau tu ne payes pas. On te donne tout cadeau, mais ici (en Côte d’Ivoire ), je ne comprends pas, il y a des marmailleurs, des coupeurs de routes, on ne comprend pas. Après, ils vont dire je parle mal, mais c’est la vérité. J’ai vu cela en France. On copie sur eux, mais on copie très mal, CMU là c’est cadeau, prenez seulement, mais si vous l’avez, vous ne devez rien payer. Rien’‘, a-t-il indiqué.

Publiée sur les réseaux sociaux, la séquence montrant les propos de Meiway a suscité une avalanche de réactions. Pendant que certains internautes encensaient le discours de l’artiste, d’autres par contre se sont insurgés contre le chanteur, le traitant d’opposant au Régime de l’actuel président Alassane Ouattara.