Côte d’Ivoire : Adama Bictogo frappé par la fermeture de sa filiale STL

En Côte d’Ivoire, la Société de Transport Lagunaire (STL), filiale du groupe Snedai fondée par Adama Bictogo, a été fermée par la Direction générale des impôts (DGI) pour arriérés fiscaux. Cette décision survient dans un contexte de tensions persistantes entre l’administration fiscale et l’entreprise, pionnière du transport fluvial à Abidjan.

Déjà confrontée à une suspension temporaire fin 2025 à la suite d’un audit fiscal, la STL, qui assure la liaison entre plusieurs communes riveraines de la lagune Ébrié, se retrouve à nouveau contrainte de stopper ses activités. Le montant exact des impayés et la durée de cette fermeture n’ont pas été communiqués, affirme Linfodrome.

Pour Adama Bictogo, ancien président de l’Assemblée nationale, c’est un nouveau revers. Lors de son mandat parlementaire, il avait transféré la gestion de ses entreprises à sa fille Lisa et à ses frères Alassane et Salif Bictogo. La fermeture de la STL risque de perturber les déplacements quotidiens de milliers d’usagers, habitués à ses navettes pour éviter les embouteillages.

Avec 20 bateaux et six gares, la STL transporte chaque jour entre 16 000 et 20 000 passagers, reliant notamment Treichville, Cocody, le Plateau et Abobo-Doumé. Les navettes climatisées et équipées pour la navigation lagunaire sont devenues une alternative crédible à la congestion routière. L’entreprise s’est également diversifiée dans le tourisme, avec des balades vers l’Île Boulay et des croisières pour entreprises et particuliers.