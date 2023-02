Côte d’ivoire: accusé d’avoir « mougou » Dj congélateur, Manadja craque et menace Lolo Beauté

Alors que Manadja Confirmé semble avoir tourné la page de sa crise avec son ex artiste Dj congélateur, Lolo Beauté vient d’ajouter de l’huile au feu à travers une grave révélation qui a fait réagir à son tour le jeune artiste, qui vit actuellement son heure de gloire.

Exaspéré par les nombreuses critiques et propos désobligeants auxquels il fait face de la part de son artiste Dj congélateur, désormais dans les bras de Tiesco le Sutan et sa bande, Manadja Confirmé a annoncé ce mardi la fin de sa collaboration avec l’auteur du titre « Y a cailloux dans ton zoreille ».

C’est au cours de son passage sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de la 3 ce 31 janvier, que Manadja a confirmé son divorce avec l’artiste congélateur. « Je mets fin à ma collaboration avec DJ congélateur. Congélateur et moi, c’est terminé, je poursuivrai moi-même ma carrière. Merci à tous et à toutes pour vos différents messages, appel et SMS de soutien à mon égard. Je changerai le nom de la page Facebook et tous autres réseaux sociaux qui portent le nom de DJ congélateur en mon nom, car c’est moi qui ai créé » , a-t-il annoncé avant d’ajouter qu’il compte relancer sa propre carrière.

Visiblement étonnée par cette décision inattendue du jeune acteur ivoirien qui a même reçu le soutien financier de plusieurs personnalités, Lolo Beauté est montée au créneau pour une grave révélation. Dans un direct sur sa page, la blogueuse connue pour ses propos scandaleux a accusé Manadja d’avoir sodomisé Dj congélateur.

« Manadja tu nous dis que l’enfant n’a pas le droit de mougou femme, c’est parce que lui, il va te disperser et tu le mougou. Tu dois faire la prison parce que ce que l’enfant a dit à la police c’est très grave. Tu n’as pas le droit d’abuser de l’enfant. Regardez démarche de l’enfant, tu as fini avec son cra. Tu dois parler et l’affaire n’est pas encore finie« , a déclaré Lolo Beauté.

Alors que ces allégations de la chérie de Tiesco continuent de faire boule de neige sur la toile, Manadja confirmé est sorti de son silence. Dans une vidéo Live sur la page d’une de ses sœurs, l’ex manager de Dj congélateur a nié totalement les accusations portées contre lui avant de dire ses quatre vérités à Lolo.

« Je veux parler à une dame que je respecte. Depuis les gens m’appellent pour me dire que Lolo Beauté dit que je suis pédé. Ton mari et toi laissez moi tranquille. J’ai dit je ne veux plus Dj congélateur et vous vous salir mon nom. Dieu va vous punir. Je suis enfant de pauvre, je reconnais mais arrêtez de gâter mon nom« , a déclaré Manadja qui qualifie l’homosexualité de malédiction.

Manadja Confirmé porté au pinacle après sa rupture avec Dj congélateur

Après l’officialisation de sa rupture avec Congélateur, les ivoiriens se sont mobilisés comme un seul homme pour témoigner leur soutien au jeune manager. Le blogueur Apoucthou national a décidé de faire du jeune homme son manager général à Abidjan. « Dites à Manadja confirmé que désormais je le prends comme mon manager général à Abidjan et il va se charger de toutes mes tournées en Afrique » , a écrit Apoutchou National sur sa page Facebook.

Dans la même lancée, le restaurant la Cour Royale a décidé également d’offrir un poste de manager avec une connexion internet de 50 mille à l’ancien manager de Dj congélateur. Dream Hair & Spa pour sa part lui offre le package complet de 100.000 F CFA pendant que le Président Extractor lui offre 100.000f et un contrat avec sa boisson énergisante VANDAM ENERGY DRINK.