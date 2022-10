Côte d’Ivoire: accusé d’avoir dragué Tina Glamour, Easy Montana brise enfin le silence

De passage sur le plateau de l’émission peopl’Emik de la 3 ce mercredi 19 octobre 2022, l’artiste Ivoirien Easy Montana est revenu sur son conflit avec Tina Glamour. L’occasion pour le sosie d’Arafat de donner sa version des faits à propos de l’affaire d’agression qui avait secoué les réseaux sociaux.

Peu de temps avant son dernier concert en août passé au palais de la culture de Treichville, Tina Glamour dans une vidéo devenue virale sur la toile avait accusé l’artiste Easy Montana d’avoir tenté de la draguer dans son bar. De son côté, l’artiste qui s’était inscrit en faux contre ces accusations avait fait savoir que c’est plutôt la mère de la chine qui l’a agressé.

Plusieurs semaines après cette histoire qui avait fait l’objet d’une grosse polémique, le sosie de Dj Arafat s’est finalement exprimé sur le sujet lors de son passage sur l’émission Peopl’Emik de la 3. L’artiste coupé-décalé a décrit toute l’agression dont il fut victime de la part de Tina Glamour.

« Il y a eu Abouno Méïté qui fait beaucoup pour les fans d’Arafat (…) qui m’a dit : la vieille (Tina Glamour) fait son concert essaie d’aller la soutenir comme tu peux« . Selon l’artiste, c’est à la suite de cette demande qu’il a décidé d’aller rendre visite à la mère à sa Cave (Le Désaltero).

Alors qu’il l’avait appelé avant de s’y rendre, Easy Montana affirme avoir été mal reçu. « J’avais vu sa petite. Je lui ai dit : Je suis venu voir la vieille. Je l’ai déjà appelé« . Après plusieurs minutes d’attente, l’homme qui se fait appeler le sosie d’Arafat a finalement eu l’autorisation de rentrer dans la chambre.

Une fois à l’intérieur, il constata que Tina Glamour était en pleine discussion avec une femme. Ayant constaté que la mère était très occupée, Easy a annoncé à Tina qu’il va devoir rentrer. Avec une colère noire, Tina Glamour lui répond « Je ne suis pas ta mère, ta mère est morte« .

Après ses propos, le chanteur s’apprêtait à partir quand la « veille a attrapé mes cols et a commencé à me taper (…) à me porter main« , a-t-il affirmé. Alors qu’il a essayé de maîtriser sa colère pour ne pas riposter, Easy Montana affirme avoir réussi à se dégager et à prendre sa voiture pour s’en aller. Mais à sa sortie, cette dernière l’avait suivi avec des cris au point d’alerter le quartier.

Fatigué d’être traité de menteur par certains chinois, Easy a expliqué la raison pour laquelle il ne pourrait jamais draguer la mère de Dj Arafat. « Lady Glam’s peut être ma mère. Je ne peux pas draguer une dame qui peut me mettre au monde. Arafat n’est plus de ce monde. En tant que son sosie si je devais draguer une personne dans son entourage cene serait pas la mère. Mais si cela me passait à l’esprit c’est peut être sa compagne que j’allais draguer « , a-t-il indiqué.