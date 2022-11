Côte d’ivoire: accusé d’avoir dragué Tina Glamour, Anaconda rompt le silence

Le célèbre animateur de Peopl’Emik Anaconda a finalement réagi aux récentes accusations de Tina Glamour contre lui. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, le chroniqueur a envoyé une réponse subtile et claire à la mère de la chine.

Le torchon brûle actuellement entre Tina Glamour et le nouveau chroniqueur de la RTI3. Valentine Logbo de son vrai nom n’a pas du tout apprécié les nombreuses piques que lui a lancées le chroniqueur Anaconda, lors du passage du chanteur shanaka yakuza sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de ce mercredi.

Dans une vidéo posté sur sa page Facebook au lendemain de cette émission, Tina Glamour s’en est pris à l’animateur, dans une vidéo postée sur sa page Facebook. « Tu es malade (…) Tu n’as pas dit que Peopl’Emik là, c’est toi qui est la nivaquine de là-bas. Depuis combien de temps vous me poursuivez pour passer à l’émission, je dis je ne passe pas. Mon fils est couché là bas, à Williamsville toi tu te permets de dire à Shanaka Yakuza que Arafat est son fils. Prendre un artiste comme filleul ne veut pas dire qu’on couche avec lui. Si toi ta maman a l’habitude de coucher avec les employés de votre maison, ne prends pas ton cas pour une généralité« .

« Tu commences par m’agacer. Que la malédiction divine s’abatte sur toi. Ta chance c’est que je ne me sens pas bien si non je vais te trouver à Zone 4 pour te plier on dirait porte-monnaie. Tu ne peux pas faire ton émission sans parler de mon fils. Le jour où on se croise, prépare toi on va se déshabiller » , a-t-elle déclaré avant d’ajouter vers la fin que le chroniqueur lui a fait la cour.

Face à cette grosse accusation qui fait déjà l’objet d’une vive polémique, la réponse d’Anaconda ne s’est pas fait attendre. Dans une courte vidéo postée sur sa page Facebook ce vendredi, l’animateur réputé pour ses questions embarrassantes a répondu à Tina Glamour.

« Moi Anaconda je vous donne un petit conseil, dans la vie draguez ce qui est draguable. Ce qu’on ne peut pas draguer quand on voit on laisse mais ce que qu’on peut draguer quand on voit on drague« , a-t-il déclaré à la suite d’un bref conseil concernant les fêtes de fin d’années. Une réponse subtile qui va sans doute fait sortir encore Lady Glam’s de ses gonds.