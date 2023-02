Côte d’ivoire: Accusé d’abus sexuels sur Dj congélateur, Manadja craque, « On monte le petit… »

La crise qui secoue Manadja Confirmé et son ex chanteur Dj congélateur continue de faire le chou gras des médias. Accusé d’avoir abusé de l’auteur du titre « Y a cailloux dans mes oreilles », le nouveau manager d’Apoutchou a finalement réagi.

C’est un autre épisode du feuilleton Manadja-DJ Congélateur qui a commencé cette semaine. Alors que la tension semble s’apaiser depuis la fin de collaboration entre les deux anciens amis, Dj congélateur a rajouté de l’huile sur le feu avec une terrible révélation qui continue de faire jaser la toile.

De passage sur le plateau de l’émission Faha Faha sur Ivoire Tv, le collègue de Yorobo a révélé devant les caméras que son ex manager a régulièrement des relations intimes avec lui. « Oui il fait ça oh et moi je vois. Chaque jour il fait ça dans notre maison là où on dort. Mon cul ça me brule jusqu’à on dirait ils ont mis piment là-bas« , a déclaré le jeune artiste qui se trouve désormais entre les mains de Tiesco et sa bande.

Alors que cette révélation continue de faire boule de neige sur la toile, le concerné Manadja confirmé a très vite brisé le silence pour donner sa version des faits. Interrogé par nos confrères de Madia Prime Mag, l’homme qui vit actuellement son heure de gloire a craqué tout en niant toutes les accusations portées contre lui.

« On monte le petit contre moi. Est-ce que femme est finie ? Je préfère ne pas répondre. Je demande juste à Lolo beauté et son mari Tiesco d’arrêter de mettre des choses de ce genre dans la bouche de Dj Congélateur. Je ne me reconnais pas dedans. Je ne fais pas ça. Ils voulaient Dj Congélateur, ils l’ont maintenant. Alors qu’ils laissent ma vie en paix. Papa Mokosso dit à ta sœur Lolo beauté de me laisser en paix« , a-t-il répondu avec un air furieux.

Faut-il le rappeler, cette polémique d’abus sexuels avait a été lancée pour la première fois par la sœur du général Camille Makosso. « Manadja tu nous dis que l’enfant n’a pas le droit de mougou femme, c’est parce que lui, il va te disperser et tu le mougou. Il a tout dit aujourd’hui à la police. Tu dois faire la prison parce que ce que l’enfant a dit à la police c’est très grave. Tu n’as pas le droit d’abuser de l’enfant. Regardez démarche de l’enfant, tu as fini avec son cra. Tu dois parler et l’affaire n’est pas encore finie« , avait déclaré Lolo Beauté dans une vidéo Live.