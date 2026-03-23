Côte d’Ivoire : Abidjan se positionne comme hub extractif et énergétique avec le lancement du SIREXE 2026

La Côte d’Ivoire a officiellement lancé, lundi 23 mars 2026 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, la seconde édition du Salon International des Ressources Extractives et de l’Énergie (SIREXE). La cérémonie d’ouverture, placée sous haute surveillance protocolaire, a mis en avant l’ambition d’Abidjan de renforcer son rôle de plateforme régionale pour les investissements dans les secteurs minier, pétrolier et énergétique.

La rencontre a rassemblé des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers ainsi que des représentants des industries extractives et énergétiques. Le Vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présidé la cérémonie au nom du chef de l’État et a présenté le salon comme une plateforme stratégique pour renforcer la coopération sectorielle entre États et opérateurs privés.

Le Botswana est l’invité d’honneur de cette édition, représenté par sa ministre des Minéraux et de l’Énergie, Bogolo Joy Kenewendo. Lors de son intervention, elle a mis en avant l’importance de la transformation locale des ressources et a exposé les principes de la gouvernance botswanaise : gestion prudente des revenus miniers, transparence et intégration des communautés locales dans les projets d’exploitation.

SIREXE 2026 : enjeux d’infrastructures et souveraineté énergétique

Le thème retenu pour 2026 — « Industries extractives et énergétiques : quelles infrastructures pour soutenir le développement économique en Afrique ? » — oriente les débats vers les besoins en réseaux de transport, en capacités de transformation industrielle et en systèmes de stockage et de distribution de l’énergie. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a expliqué que le salon vise à catalyser des partenariats et des investissements tout en facilitant le partage d’expériences entre acteurs publics et privés.

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La délégation ivoirienne a souligné le choix du Botswana pour son expérience reconnue en matière de valorisation des ressources, soulignant la possibilité d’appliquer certaines pratiques de gouvernance et de gestion des recettes aux contextes ouest-africains. Les interventions ont insisté sur la nécessité d’infrastructures adaptées pour permettre une industrialisation locale des matières premières, condition jugée essentielle pour améliorer les retombées économiques.

Face aux tensions géopolitiques et aux menaces pesant sur les infrastructures énergétiques à l’échelle mondiale, les autorités ivoiriennes ont appelé à renforcer la sécurité énergétique du continent. Parmi les pistes évoquées figurent la création d’une banque africaine dédiée à l’énergie et des mécanismes de mutualisation entre États pour soutenir des projets d’envergure et limiter la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement.

Le gouvernement a mis en avant les progrès nationaux : la Côte d’Ivoire se présente désormais comme l’une des destinations les plus attractives d’Afrique de l’Ouest pour les investissements miniers et affirme avoir consolidé sa position dans l’exploration pétrolière. Les responsables ont rappelé des indicateurs concrets, notamment un taux d’électrification nationale proche de 97,6 % des localités et plusieurs découvertes récentes de gisements d’hydrocarbures.

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