Côte d’Ivoire: 73 cas de Dengue confirmés, dont 2 décès à Abidjan

La capitale économique ivoirienne a enregistré 73 cas de dengue, dont deux décès, de janvier à juillet 2023. L’information a été révélée par les autorités sanitaires de Côte d’Ivoire lors d’une conférence de presse le jeudi 13 juillet 2023.

Le Professeur Joseph Bénié Bi Vro, Directeur Général de l’Institut National d’Hygiène Publique – Prévention Santé (INHP), a expliqué qu’il s’agit de la sixième épidémie de dengue à toucher la capitale ivoirienne, avec une augmentation en partie liée aux problèmes d’hygiène et à l’insalubrité. Les deux communes sont les communes de Cocody et Bingerville.

Selon le directeur général de l’INHP, la dengue se manifeste par plusieurs symptômes, notamment la fièvre associée ou non à des maux de ventre, maux de tête, vomissements persistants, douleurs articulaires, grande fatigue. » Dans certains cas, le patient peut saigner à mort. « , a-t-il déclaré.

Pour prévenir la propagation de la maladie, a-t-il ajouté, le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture sanitaire universelle recommande des mesures aux habitants. Il appartient à nos populations de vider les réservoirs d’eau après chaque pluie, drainer l’eau stagnante, ne laissez pas les contenants d’eau découverte, se débarrasser des objets usagés qui favorisent la présence et la reproduction des moustiques, notamment les casseroles, les canaris, les vieux pneus, changer l’eau des pots tous les deux à trois jours, désherbé autour de la maison. « Évitez surtout les bananeraies en milieu urbain ou d’autres arbres aux feuilles enveloppantes, comme l’arbre du voyageur », conseille-t-il.

Il a ensuite exhorté les gens à mettre des moustiquaires sur les portes et les fenêtres de leurs maisons, porter des vêtements qui couvrent le corps, dormir jour et nuit sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide.

Le professeur, au nom du ministre de la Santé, Pierre Dimba, a appelé la population à respecter et mettre en œuvre ces mesures qui doivent empêcher la propagation de cette épidémie. Il a également recommandé, en cas de fièvre associée ou non à d’autres symptômes, d’éviter l’automédication et de se rendre immédiatement au centre de santé le plus proche.

La dengue est une maladie virale causée par des virus du même nom, transmise à l’homme par la piqûre de moustiques infectés. Ce sont des moustiques zèbres (de couleur noir et blanc) communément appelés moustiques tigres qui piquent le jour surtout entre 16 h 00 et 18 h 00.

