Côte d’Ivoire: 56 214 candidats entament les épreuves écrites du BTS ce lundi

Ce lundi 31 juillet 2023, au Lycée classique d’Abidjan-Cocody, les épreuves écrites de la session 2023 du Brevet de technicien supérieur (BTS) ont été officiellement lancées en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Professeur Adama Diawara.

Au total, 56 214 candidats, contre 61.002 en 2022, seront répartis dans deux grandes filières pour passer les épreuves cette année : les épreuves écrites du 31 juillet au 03 août 2023 et les épreuves pratiques du 08 au 12 août 2023. Il y a 19 388 candidats dans la filière industrielle et 36 826 candidats dans la filière tertiaire. En détail, il y a 13 908 garçons et 5 480 filles travaillant dans la filière industrielle. En ce qui concerne la branche tertiaire, il y a 13 143 élèves masculins et 23 683 élèves féminines.

Dans le cadre de la cérémonie de lancement, le ministre Adama Diawara a encouragé les candidats à ne pas faire de tricherie. « Nous comptons sur vous. Ce que vous devez éviter, c’est d’essayer de tricher de quelques manières que ce soit. Les surveillants veillent au grain, ça ne sert à rien de faire cela. De toute façon, si on vous prend, on vous mettra dehors et vous allez échouer sur le champ », a prévenu le ministre Diawara.

- Publicité-

Par ailleurs, il a également rappelé aux candidats que les sujets qui leur seront soumis sont des exercices qui ont déjà été révisés au cours de l’année scolaire. »Ce qu’on vous donne ce matin, ce sont des choses que vous avez vues en classe et tout ce qu’on vous demande c’est de vous concentrer. Lisez correctement le sujet et ne confondez pas vitesse et précipitation. Faites-vous confiance, je pense que tout va bien se passer », a-t-il prodigué.