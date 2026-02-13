Côte d’Ivoire : 250 jeunes formés pour moderniser le métier de docker

Un programme de professionnalisation destiné à 250 jeunes dockers a été lancé à Abidjan le 12 février : le Syndicat des entrepreneurs de manutentions des ports de Côte d’Ivoire — Bureau de la main-d’œuvre docker (SEMPA-BMOD), en partenariat avec le Fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP), mobilisent 207,9 millions FCFA (316 942 euros) pour former des caristes, conducteurs de tracteurs portuaires et treuillistes dans un contexte d’intensification des activités portuaires ivoiriennes.

La formation, conçue pour des candidats âgés de 18 à 35 ans, conditionne l’accès au BEPC au minimum, la détention d’un permis de conduire valide et la reconnaissance préalable en qualité de docker conformément à la réglementation en vigueur. Elle s’étale sur six mois, répartis en deux mois de modules théoriques et quatre mois de mise en pratique en situation réelle sur les sites portuaires.

Le déploiement opérationnel a été confié au cabinet EBURKA Conseils, spécialisé en formation, conseil, audit et assistance comptable. Le programme combine enseignements techniques et modules transversaux : intégration à l’environnement professionnel, hygiène et sécurité au travail, prévention des risques, efficacité personnelle, ainsi que cadre réglementaire et responsabilités.

Contenu, financement et objectifs déclarés

La répartition des bénéficiaires prévoit la formation de 100 caristes (conduite de chariots élévateurs), 100 conducteurs de tracteurs portuaires et 50 treuillistes. Les modules techniques couvriront la technologie des chariots élévateurs, des tracteurs et des treuils, les techniques de levage et de manœuvre, la conduite sécurisée des engins portuaires et la maintenance de premier niveau.

Sur le plan financier, le projet représente un investissement global de 207,9 millions FCFA. SEMPA-BMOD apporte 112,5 millions FCFA tandis que le FDFP contribue à hauteur de 95,41 millions FCFA. Le montant total en euros mentionné est de 316 942 euros selon les données fournies au lancement.

Les porteurs du projet ont formulé des objectifs opérationnels précis : accroître la capacité de traitement de la main-d’œuvre du SEMPA-BMOD et réduire les risques d’accidents et d’erreurs de manutention susceptibles d’entraîner des pertes matérielles et financières. Les sessions pratiques se dérouleront en milieu réel, afin d’évaluer les compétences sur le terrain et d’assurer une familiarisation avec les contraintes opérationnelles des terminaux.

