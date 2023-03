Côte d’Ivoire: 15 morts dans une collision entre un minibus et un camion

Un total de 15 personnes ont été tuées lors du week-end passé dans un accident de la circulation dans le centre de la Côte d’Ivoire, a-t-on appris lundi à Abidjan.

Quinze personnes ont trouvé la mort et sept autres ont été blessées dans un accident de la route, survenu dans le centre de la Côte d’Ivoire, a annoncé dimanche le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, dans un communiqué. Le drame est survenu sur l’axe Bouaké– Katiola, non loin de la localité de Touro, située à 15 km de Katiola.

Il a impliqué un minicar et un camion de transport de marchandises en état de stationnement. Tout en présentant « ses sincères » condoléances aux familles endeuillées, Amadou Koné a rappelé, dans la note, que « les efforts accrus du gouvernement à eux seuls ne suffiront pas pour éviter de tels drames ».

Cet accident intervient en pleine semaine de la sécurité routière où la police se déploie sur terrain pour sensibiliser les automobilistes et usagers de la route sur le respect du code de la route. Selon les chiffres officiels du gouvernement, 12 000 personnes trouvent la mort et 21 000 autres sont blessées en moyenne par an en Côte d’Ivoire. Pour réduire ce taux, la Côte d’Ivoire a mis en application le permis à points consistant à retirer des points au conducteur en fonction de l’infraction commise.