Côte d’ivoire: 02 malfrats longtemps recherchés mis aux arrêts à Abobo

Le Commissariat du 39 eme d’Abobo continue de faire ses preuves sur le terrain de la lutte contre la criminalité. Depuis son inauguration, plusieurs malfrats ont été interpellés à Abobo, en Côte d’Ivoire et déférés vers le Parquet. Les derniers en date sont deux autres malfrats longtemps recherchés.

Mettre fin à la criminalité ambiante à Abobo. C’est dans ce cadre que la dynamique équipe du 39 eme continue de nettoyer la zone de tous ces délinquants. Après une série d’interpellations, elle a annoncé ce jeudi, que 02 autres malfrats longtemps recherchés sont tombés dans ses filets.

Il s’agit pour le premier du nommé S I, spécialisé dans les agressions à main armée d’armes blanches. Son coup de trop est l’agression d’une dame qui revenait tranquillement d’un anniversaire. A l’aide d’un couteau dissimulé dans son vêtement, il l’a dépossédé de son sac à main puis s’est fondu dans la nature . Suite à une enquête menée par l’équipe du 39eme , il a été interpellé à la gare d’Abobo.

Quant au second, le très recherché C A A alias Thomas, un véritable chef de gang. Lui et son gang ont longtemps terrifié les populations d’Abobo Bocabo, Mariland et 6eme continent. A son actif, plusieurs plaintes d’honnêtes citoyens.

Grâce à la bonne collaboration de la population, il a été identifié et interpellé par Madame le Commissaire du 39eme et ses hommes. Les 2 interpellés n’ont fait aucune difficulté à reconnaître les faits qui leurs sont reprochés. Ils sont tous passés aux aveux. Ils ont été mis à la disposition des juridictions compétentes afin de répondre de leurs actes.

