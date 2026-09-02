Coris Bank : le coût du risque bondit de 48 % à fin juin 2026, au plus haut depuis 2018

Le coût du risque de Coris Bank International Burkina Faso (CBI BF) a bondi de 48 % à fin juin 2026, pour atteindre 8,3 milliards de FCFA (environ 14 millions de dollars), son plus haut niveau depuis 2018, selon les données financières de la banque. Cet indicateur correspond aux provisions constituées pour couvrir le risque de non-remboursement des crédits accordés à ses clients.

Cette hausse de la charge de risque n’a pas empêché la banque, cotée à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), d’afficher une progression de son bénéfice net au premier semestre 2026, en hausse d’environ 24 % à plus de 42 milliards de FCFA, selon des données consultées par Sikafinance.

Cette performance s’inscrit dans la continuité d’un exercice 2025 déjà solide, marqué par un bénéfice net en progression de 36 % à 65,5 milliards de FCFA sur l’ensemble de l’année, puis une hausse de 22 % du résultat net au premier trimestre 2026.

Le bond du coût du risque au premier semestre 2026 tranche avec la tendance à la baisse observée en 2025, après les niveaux élevés enregistrés en 2024.

Un titre recherché à la BRVM

L’action Coris Bank International, considérée comme une valeur de croissance et de rendement sur le marché régional, a poursuivi son ascension boursière en 2026, passant d’un record de 17 400 FCFA en mai à 29 000 FCFA en juillet, selon Sikafinance.