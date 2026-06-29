Corinne Masiero : sa réaction dans l’affaire Patrick Bruel pourrait déplaire à Flavie Flament

Corinne Masiero a pris position publiquement en faveur de l’annulation de la tournée anniversaire de Patrick Bruel , alors que le chanteur conteste les accusations de viols et d’agressions sexuelles portées contre lui. Cette prise de parole survient à la veille de la rediffusion de Capitaine Marleau sur France 2, programmée le 26 juin 2026, et ravive le débat autour de la portée des pétitions et des réactions publiques face à des accusations à caractère sexuel.

Dans un entretien accordé à Télé Poche, la comédienne a expliqué sa démarche et les raisons de son engagement, portant un éclairage direct sur la manière dont des personnalités publiques réagissent lorsqu’elles sont sollicitées pour soutenir des actions citoyennes liées à des scandales médiatisés.

Avant son intervention, Corinne Masiero avait apposé sa signature à une pétition demandant l’annulation de la tournée anniversaire de Patrick Bruel. Cette initiative, relayée par plusieurs personnalités, vise à faire pression sur les organisateurs et les programmateurs qui envisagent de maintenir les concerts prévus.

Appel à l’annulation de la tournée signé par plusieurs personnalités

Interrogée sur le fond du dossier, Corinne Masiero a déclaré : « Je ne me réjouis pas du malheur des autres, même de mon pire ennemi, mais justice doit être rendue ». Elle a ajouté que l’époque marque un changement dans la parole des femmes : « On est dans un virage par rapport au statut des femmes qui ont enfin le pouvoir d’ouvrir leur gueule », soulignant selon elle l’importance d’écouter les victimes et de réfléchir collectivement aux comportements qui ont pu se produire.

La pétition en question a recueilli, parmi ses soutiens publics, les signatures d’Anna Mouglalis, d’Anouk Grinberg, de Florence Porcel, de Florence Mendez et de la chanteuse Pomme. Les signataires demandent explicitement aux promoteurs et salles de spectacle de suspendre les représentations prévues tant que la situation n’aura pas été clarifiée.

De son côté, Patrick Bruel a répondu aux accusations par un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, où il conteste fermement les faits qui lui sont imputés. Il affirme : « Jamais je n’ai forcé une femme » et ajoute : « Jamais je n’ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties ».

Dans le même message, l’artiste évoque la nécessité, selon lui, du respect de principes juridiques fondamentaux et de la présomption d’innocence. Il écrit qu’il se défendra pour sa famille, son équipe, ses amis et son public, et qu’il entend poursuivre son activité professionnelle « avec le même dévouement et la même passion ».