Corée du Sud: la fête de d’Halloween vire au cauchemar, près de 150 morts

Le soir de la fête d’Halloween s’est transformé en scène d’apocalypse en Corée du Sud. Selon un nouveau bilan, le mouvement de foule a fait un nombre effroyable de victimes dans le quartier festif d’Itaewon, dans le centre de la capitale coréenne.

Cette année, les jeunes pouvaient enfin célébrer Halloween après quasiment trois ans de restrictions. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, l’événement a viré au drame : probablement asphyxiées dans une foule compacte, congestionnée dans une ruelle étroite, des dizaines de personnes ont été victimes d’un arrêt cardiaque à Séoul, ont indiqué les pompiers sud-coréens. Selon un nouveau bilan, au moins 146 personnes sont décédées et 150 autres sont blessées, ont annoncé les pompiers.

Les autorités enquêtent toujours sur la cause exacte de l’incident, mais le chef des pompiers a déclaré qu’il s’agissait d’une « bousculade présumée » et que de nombreuses personnes étaient tombées. Elles furent en quelque sorte « enterrées » dans la foule.

D’après la police, près de 100 000 personnes étaient présentes pour la soirée dans les rues du quartier, rapporte RFI. C’était la première fête d’Halloween depuis trois ans et le Covid-19.

Les faits sont d’ores et déjà considérés comme un drame national. Le maire de la métropole, Oh Se-hoon, en voyage en Europe, a interrompu son déplacement pour revenir au plus vite dans la capitale.