Corée du Sud : la cheffe de la secte Moon, Han Hak-ja, condamnée à deux ans de prison pour corruption

Un tribunal de Séoul a condamné, lundi 31 août, Han Hak-ja, 83 ans, dirigeante de l’Église de l’Unification — nom officiel de la secte Moon —, à deux ans de prison pour corruption. Le tribunal central du district de Séoul l’a reconnue coupable d’avoir offert des cadeaux de luxe, dont des sacs à main de créateur, à l’ex-Première dame de Corée du Sud Kim Keon-hee, dans le but d’obtenir des faveurs politiques en faveur de son organisation.

Han Hak-ja était également poursuivie pour avoir fait transiter des fonds vers un ancien chef de file du parti d’opposition, Kweon Seon-dong. Elle s’est présentée à l’énoncé de sa peine en fauteuil roulant, vêtue d’un pyjama et d’un masque chirurgical, entourée de ses proches collaborateurs.

Cette condamnation s’inscrit dans le scandale de corruption qui a précipité la chute du couple présidentiel sud-coréen. Kim Keon-hee, épouse de l’ancien président Yoon Suk-yeol, a été condamnée à quatre ans de prison en appel pour manipulation de marché et corruption dans le même dossier ; la Cour suprême ne s’est pas encore prononcée sur son pourvoi. Yoon Suk-yeol, destitué, est par ailleurs jugé pour sa tentative de coup d’État de décembre 2024.

Fondée en 1954 par Sun Myung Moon, l’Église de l’Unification revendique des millions de fidèles à travers le monde et dispose d’intérêts économiques importants, notamment dans les médias, l’éducation et la distribution alimentaire. Han Hak-ja avait pris la tête du mouvement à la mort de son mari, en 2012.

Une organisation sous surveillance politique

L’affaire a mis en lumière la stratégie d’influence politique de la secte en Corée du Sud, où elle revendiquait environ 300 000 adeptes, aux abords de l’élection présidentielle de 2022. Plusieurs de ses membres auraient ensuite rejoint en nombre le parti conservateur pour peser sur ses décisions internes, selon l’accusation.

L’enquête à l’origine de cette condamnation avait été ouverte après l’arrestation de Han Hak-ja en septembre 2025, sur mandat délivré par le parquet spécial chargé d’enquêter sur les malversations de l’ex-couple présidentiel.