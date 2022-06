Cora Gauthier: son tendre message d’amour à son mari Benzema en plein rabibochage avec son ex

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Karim Benzema a reçu les hommages de sa femme Cora Gauthier qui a adressé un tendre message d’amour à son mari, alors que les rumeurs annoncent que le Français se serait remis avec son ex Chloé de Launay.

Présent au stade de France lors de la finale de la Ligue des champions remportée par le Real Madrid, Cora Gauthier a assisté au sacre du Real Madrid qui a remporté sa 14è titre de Ligue des champions après sa victoire face à Liverpool (1-0) en finale. Une rencontre plaisante suivie de bout en bout par la mannequin qui a particulièrement savouré les exploits de Karim Benzema, auteur d’un grand match même si le Français n’a pas marqué.

Et lors de la remise du trophée, la jeune femme avec son fils Ibrahim a partagé cet instant de bonheur avec son mari et quelques-uns des amis du Français. Un moment magique pour la Réunionnaise qui l’a partagé sur les réseaux sociaux avec un tendre message d’amour à son compagne. « C’était très impressionnant et tu l’as fait. Je suis tellement fière de toi moi amour », a écrit sur Instagram la jeune dame, mariée à l’attaquant madrilène depuis 2016.

Une sortie qui fait cependant polémique chez les fans du joueur madrilène où beaucoup voient cette déclaration d’amour de la mannequin comme une réconciliation entre les deux jeunes gens. Car, selon plusieurs rumeurs, Karim Benzema avait quitté Cora Gauthier pour se remettre avec son ancienne compagne, Chloé de Launay, la mère de sa première fille, Melia. Les deux avaient d’ailleurs passé du bon temps à Mykonos ensemble l’été dernier.

Récemment, l’ancienne infirmière a partagé sur Instagram une photo d’elle montrant sa balade à cheval sur une plage paradisiaque aux côtés de Karim Benzema, main dans la main avec l’attaquant du Real. « Nous avons acquis la force et l’avons dépassée », avait-elle écrit.