Coopération: signature de 3 conventions de 33 Milliards de FCFA entre le Bénin et l’UE

Dans la journée du jeudi 14 Juillet 2022, le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni et l’ambassadrice de l’union européenne près le Bénin ont signé trois conventions de financement d’un montant de 33 Milliards de francs cfa.

Cet appui financier de l’union européenne au Bénin permettra la mise en oeuvre du programme d’action du gouvernement dans les domaines de l’entrepreneuriat, de l’énergie propre et de la gestion de la biosphère du delta du Mono.

Les documents relatifs à ces conventions de financement ont été paraphés ce jeudi 14 Juillet 2022 entre le ministre béninois de l’économie et des fiances, Romuald Wadagni et Sylvia Hartleif, ambassadrice de l’union européenne au Bénin. La signature des documents a eu lieu en présence du ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou et son collègue des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi, Modeste Kérékou.

La première convention sera mise en oeuvre avec l’agence de coopération allemande GIZ à travers le programme multibailleur energising development (Endev Bénin). D’un coût total de 5 millions d’euros avec une contribution d’un million d’euros par la GIZ, ce projet améliorera l’accès des ménages à l’énergie et au renforcement du cadre institutionnel du secteur.

La deuxième convention d’un coût total de 33,5 millions d’euros permettra de développer et de créer de micros, petites et moyennes entreprises dans le cadre de la promotions de l’emploi durable. La troisième convention signée ce jeudi permettra enfin de valoriser les espaces à haute valeur écologique et à renforcer l’écosystème portuaire.