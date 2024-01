Coopération parlementaire: Ibrahim Traoré échange avec des députés maliens

- Publicité-

Le président Burkinabé Ibrahim Traoré a reçu en audience ce jeudi, une délégation de députés du Conseil national de Transition de la République du Mali. Les échanges ont porté sur le rapprochement parlementaire entre les deux pays.

En séjour au Burkina Faso dans le cadre d’une visite de travail et de partage d’expériences avec les parlementaires burkinabè, la délégation de députés maliens a fait le point de ses travaux au Chef de l’Etat burkinabè ce jeudi 25 janvier 2024.

Le président de l’Assemblée législative de Transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma qui a introduit la délégation auprès du chef de l’Etat, a indiqué que les échanges ont porté sur le rapprochement entre les deux parlements. Ce rapprochement s’inscrit dans le cadre de la mise en place de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), en septembre 2023, par les plus hautes autorités du Mali, du Niger et du Burkina Faso, qui partagent les mêmes réalités socio-économiques et les mêmes adversités.

« Nous sommes donc venus dire au Chef de l’Etat la volonté de nos parlements, dans la dynamique de l’AES, de se rapprocher davantage afin d’harmoniser les procédures mais aussi de voir comment dans le rapprochement de nos populations, nous pouvons travailler afin que nos textes soient plus harmonieux au profit de nos populations », a précisé Dr Bougouma.

Les parlementaires maliens et burkinabè ont, au cours de l’audience, décliné au Capitaine Ibrahim Traoré, quelques recommandations qui ont sanctionné leurs travaux. « La forte recommandation a été que les Chefs d’Etats du Mali et du Burkina Faso puissent accélérer et aider la République sœur du Niger dans la mise en place de ses organes législatifs et de s’imprégner des expériences, mutualiser les connaissances et les dispositifs mis en place déjà dans les deux pays », a soutenu madame Diarra Raky Talla, chef de la délégation malienne.

Les députés du Burkina Faso et de la République du Mali ont réitéré leur ferme volonté de travailler pour rendre la diplomatie parlementaire plus active et à poursuivre les échanges de mutualisation des textes au sein des pays membres de l’AES.