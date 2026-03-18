Coopération: nouvelle sollicitation du Bénin pour escorter du matériel militaire nigérien

Le convoi, considéré comme stratégique par les responsables nigériens, est parti de Cotonou et a transité par Lomé sous escorte béninoise. Il s’agit de la deuxième sollicitation en deux mois adressée au Bénin pour assurer le transport sécurisé de matériels militaires vers le Niger.

Cette opération illustre, selon les observateurs, une dépendance logistique du régime nigérien à l’égard de son voisin béninois, malgré des propos publics parfois critiques tenus par la junte au pouvoir à Niamey à l’égard du Bénin. Dans ses déclarations, le chef de la junte nigérienne, le général Abdouramane Tiani, avait multiplié les accusations contre Cotonou, y compris des allégations sur l’existence de présumées bases militaires étrangères sur le territoire béninois.