Coopération militaire: l’Union Européenne met fin à sa mission au Mali, mais reste au Sahel

L’Union Européenne a annoncé ce lundi, la fin de ses missions de formation et d’entraînement militaires au Mali, mais restera au Sahel et se déploiera dans les pays voisins.

Dans une déclaration ce lundi, le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a officiellement annoncé la fin des missions de formation et d’entraînement militaires au Mali. Josep Borrell justifie cette décision par les évènements diplomatiques qui ont survenu ces derniers mois entre Bamako et le bloc européen.

« Les événements nous forcent à cette décision. Nous n’avons pas obtenu [de la junte] les garanties demandées. Mais nous n’abandonnons pas le Sahel », a expliqué M. Borrell, à l’issue d’une réunion avec les ministres des affaires étrangères des Vingt-Sept à Luxembourg. « Nous allons poursuivre les formations sur les lois de la guerre, car il faut que les militaires sachent que la guerre a des lois et des règles du jeu », a-t-il ajouté et rapporté par l’AFP.

L’Union Européenne quitte donc le Mali, mais va se déployer dans les pays voisins comme l’a souligné Josep Borrell. Le Niger ou encore le Bénin sont couramment cités comme probable point de chute pour ses forces étrangères.

