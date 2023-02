Coopération: Aurélien Agbénonci transmet un message de Patrice Talon à Paul Kagamé

Le Bénin veut renforcer davantage sa coopération bilatérale avec le Rwanda. C’est ce qui traduit le message transmis par le président Patrice Talon à son homologue rwandais lors du 36ème Sommet de l’Union Africaine qui s’est tenu à Addis-Abeba le samedi 18 février 2023.

En marge du 36ème Sommet de l’Union Africaine qui s’est tenu à Addis-Abeba le samedi 18 février 2023, Aurélien Agbénonci, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Bénin, a rencontré le président rwandais, Paul Kagamé.

Le premier diplomate béninois a remis un message de son président, Patrice Talon, au président du Rwanda, Paul Kagamé. Selon Les Pharaons, le message porte sur des projets de coopération dans divers domaines tels que l’agriculture, la santé, l’éducation, la sécurité et la diplomatie.

Le Bénin et le Rwanda entretenaient déjà une relation fondée sur le respect mutuel et la solidarité. Le message du président Patrice Talon à son homologue Rwandais représente une opportunité pour les deux pays de renforcer les liens déjà existants.

Le Rwanda est un modèle de développement économique en Afrique de l’Est et a connu une croissance fulgurante ces dernières années. Le Bénin souhaite également progresser sur le plan économique et pourra bénéficier de l’expérience et des compétences rwandaises.