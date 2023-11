Contrôle de qualité des produits au Bénin: le gouvernement met en garde les ONG

Le contrôle de la qualité des produits ne relèvent pas de la compétence des organisations non gouvernementale, C’est le rappel fait par le gouvernement à travers un communiqué du ministère de l’industrie et du commercer.

Chacun doit rester dans son couloir; c’est la mise en garde faite par le ministère de l’industrie et du commerce à certaines organisations non gouvernementale qui s’aventurent sur le terrain du contrôle de la qualité des produits.

« Il m’a été donné de constater que des associations ou des organisations non gouvernementales dépêchent des individus dans les bars, restaurants, boutiques, supermarchés, marchés pour y opérer des contrôles relatifs aux conditions de vente et à la qualité des produits alimentaires, cosmétiques et d’entretien« , lit-on dans le communiqué du ministère.

Face à ce constat, l’autorité rappelle que conformément aux textes de la République, le contrôle des conditions de vente et de la qualité des produits mis en vente sur le territoire national n’est pas du ressort des organisations non gouvernementales mais de la mission régalienne de l’Etat à travers le ministère de l’Industrie et du Commerce, du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, du ministère de la Santé ainsi que du ministère en charge de l’environnement.

La ministre, Shadiya Assouman invite « les associations ou organisations non gouvernementales qui se livrent à de telles pratiques à y mettre fin au risque de subir la rigueur de la loi ».