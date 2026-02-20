Contentieux électoral: la mairie de Lalo réattribuée à l’UP-R après une décision de justice

La mairie de Lalo revient officiellement à l’Union Progressiste le Renouveau à la suite d’une décision de justice rendue ce vendredi 20 février.

Cette restitution de l’office communal tranche une situation de litige qui opposait les deux parties depuis la proclamation des résultats des élections municipales du 11 janvier 2026.

La Cour suprême compétente a analysé les arguments des protagonistes et statué en faveur de l’UP-R, estimant que les irrégularités alléguées ne remettaient pas en cause la légalité de la désignation de l’équipe municipale menée par cette formation politique. Le jugement met ainsi fin à une période d’incertitude quant à la légitimité de l’exécutif de la commune.

La décision de la juridiction confirme que l’UP-R remplit les conditions requises pour exercer la gestion de la mairie de Lalo, conformément au cadre légal et aux résultats électoraux validés. Elle permet également de rétablir la configuration institutionnelle initialement prévue, tout en assurant la continuité de l’administration locale.